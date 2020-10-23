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Суд отказался отменять опрос Зеленского

Пятница, 23 октября 2020, 13:41

Окружной административный суд Киева отказался признать противоправным объявление президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках.

Источник: ОАСК

Детали: 23 октября суд отказал в удовлетворении иска жителю Ивано-Франковской области, который оспаривал вышеупомянутое опроса.

Отмечается: в связи с тем, что стороны не прибыли в судебное заседание, суд рассматривал дело в письменном производстве.

Дословно: "В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца.

Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении".

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • В МВД призвали недовольных украинцев не осуществлять физическое воздействие или насильственные действия в отношении волонтеров, которые будут проводить 25 октября опрос, инициированный президентом.

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Украинская правда
Темы: Зеленскийопроссуд


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