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"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського

Неділя, 25 жовтня 2020, 13:12
Ельдар Сарахман, УП

П’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у голосуванні на місцевих виборах у Будинку офіцерів у центрі Києва.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: Петро Порошенко разом із дружиною Мариною проголосували на виборчій дільниці о 12:30.

Взяти участь в опитуванні від президента Зеленського Порошенко відмовився.

Пряма мова Порошенка: "Настрій фантастичний! Якби цим непотребом не зіпсували настрій, цими п’ятьма питаннями (опитування від президента – УП) ".

Коментар Порошенка: "Скажу відверто, я дуже сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи - скасує. Спочатку це називалось "референдум", потім "опитуванням" потім - "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді - незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його слуг.

Це найбільша фальсифікація і найбільше порушення законодавства, яке було за всю історію України і може порівнюватися лише з фальсифікаціями Януковича у 2004-му році.

Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала в історії назву "підрахуй", вже назавжди піде в небитіє. На жаль, своїми зусиллями Зеленський це повертає".

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП
 
 

Нагадаємо: Партія експрезидента "Європейська солідарність" бере участь у місцевих виборах, її список до Київської міскради очолює Марина Порошенко.

Фото й відео Ельдара Сарахмана, УП

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Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу". На організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.

УП, доповнено
Теми: ПорошенковибориЗеленський


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