"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського

П’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у голосуванні на місцевих виборах у Будинку офіцерів у центрі Києва.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: Петро Порошенко разом із дружиною Мариною проголосували на виборчій дільниці о 12:30.

Взяти участь в опитуванні від президента Зеленського Порошенко відмовився.

Пряма мова Порошенка: "Настрій фантастичний! Якби цим непотребом не зіпсували настрій, цими п’ятьма питаннями (опитування від президента – УП) ".

Коментар Порошенка: "Скажу відверто, я дуже сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи - скасує. Спочатку це називалось "референдум", потім "опитуванням" потім - "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді - незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його слуг.

Це найбільша фальсифікація і найбільше порушення законодавства, яке було за всю історію України і може порівнюватися лише з фальсифікаціями Януковича у 2004-му році.

Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала в історії назву "підрахуй", вже назавжди піде в небитіє. На жаль, своїми зусиллями Зеленський це повертає".

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Нагадаємо: Партія експрезидента "Європейська солідарність" бере участь у місцевих виборах, її список до Київської міскради очолює Марина Порошенко.

Фото й відео Ельдара Сарахмана, УП

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