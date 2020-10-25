"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського
П’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у голосуванні на місцевих виборах у Будинку офіцерів у центрі Києва.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: Петро Порошенко разом із дружиною Мариною проголосували на виборчій дільниці о 12:30.
Взяти участь в опитуванні від президента Зеленського Порошенко відмовився.
Пряма мова Порошенка: "Настрій фантастичний! Якби цим непотребом не зіпсували настрій, цими п’ятьма питаннями (опитування від президента – УП)".
Коментар Порошенка: "Скажу відверто, я дуже сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи - скасує. Спочатку це називалось "референдум", потім "опитуванням" потім - "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді - незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його слуг.
Це найбільша фальсифікація і найбільше порушення законодавства, яке було за всю історію України і може порівнюватися лише з фальсифікаціями Януковича у 2004-му році.
Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала в історії назву "підрахуй", вже назавжди піде в небитіє. На жаль, своїми зусиллями Зеленський це повертає".
Нагадаємо: Партія експрезидента "Європейська солідарність" бере участь у місцевих виборах, її список до Київської міскради очолює Марина Порошенко.
Фото й відео Ельдара Сарахмана, УП
Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні
Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує
Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення
Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум
Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу". На організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.