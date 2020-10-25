"Непотріб": Порошенко об опросе от Зеленского
Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в голосовании на местных выборах в Доме офицеров в центре Киева.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Детали: Петр Порошенко вместе с женой Мариной проголосовали на избирательном участке в 12:30.
Принять участие в опросе от президента Зеленского Порошенко отказался.
Прямая речь Порошенко: "Настроение фантастическое. Если бы этой ерундой (в оригинале "непотребом" - УП) не испортили настроение, этими пятью вопросами".
Комментарий Порошенко: "Скажу откровенно, я очень надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы - отменит. Сначала это называлось "референдум", потом "опрос" потом - "социологией". А потом назвали тем, чем оно является на самом деле, - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его слуг.
Это самая большая фальсификация и самое большое нарушение законодательства, которое было за всю историю Украины и может сравниваться только с фальсификациями Януковича в 2004-м году.
Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила в истории название "підрахуй", уже навсегда уйдет в небытие. К сожалению, своими усилиями Зеленский это возвращает".
Напомним: Партия экс-президента "Европейская солидарность" участвует в местных выборах, ее список в Киевский горсовет возглавляет Марина Порошенко.
Фото и видео - Эльдара Сарахмана, УП
Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе
Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит
Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение
Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме
Предыстория:
- 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
- Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
- В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
- Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа". На организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.