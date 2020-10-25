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"Непотріб": Порошенко об опросе от Зеленского

Воскресенье, 25 октября 2020, 13:12
Эльдар Сарахман, УП

Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в голосовании на местных выборах в Доме офицеров в центре Киева.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Петр Порошенко вместе с женой Мариной проголосовали на избирательном участке в 12:30.

Принять участие в опросе от президента Зеленского Порошенко отказался.

Прямая речь Порошенко: "Настроение фантастическое. Если бы этой ерундой (в оригинале "непотребом" - УП) не испортили настроение, этими пятью вопросами".

Комментарий Порошенко: "Скажу откровенно, я очень надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы - отменит. Сначала это называлось "референдум", потом "опрос" потом - "социологией". А потом назвали тем, чем оно является на самом деле, - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его слуг.

Это самая большая фальсификация и самое большое нарушение законодательства, которое было за всю историю Украины и может сравниваться только с фальсификациями Януковича в 2004-м году.

Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила в истории название "підрахуй", уже навсегда уйдет в небытие. К сожалению, своими усилиями Зеленский это возвращает".

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП
 
 

Напомним: Партия экс-президента "Европейская солидарность" участвует в местных выборах, ее список в Киевский горсовет возглавляет Марина Порошенко.

Фото и видео - Эльдара Сарахмана, УП

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа". На организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

УП, дополнено
Темы: ПорошенковиборыЗеленский


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