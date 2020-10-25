"Непотріб": Порошенко об опросе от Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в голосовании на местных выборах в Доме офицеров в центре Киева.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Петр Порошенко вместе с женой Мариной проголосовали на избирательном участке в 12:30.

Принять участие в опросе от президента Зеленского Порошенко отказался.

Прямая речь Порошенко: "Настроение фантастическое. Если бы этой ерундой (в оригинале "непотребом" - УП) не испортили настроение, этими пятью вопросами (опроса от президента - ред.)".

Комментарий Порошенко: "Скажу откровенно, я очень надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы - отменит. Сначала это называлось "референдум", потом "опрос" потом - "социологией". А потом назвали тем, чем оно является на самом деле, - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его слуг.



Это самая большая фальсификация и самое большое нарушение законодательства, которое было за всю историю Украины и может сравниваться только с фальсификациями Януковича в 2004-м году.

Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила в истории название "підрахуй", уже навсегда уйдет в небытие. К сожалению, своими усилиями Зеленский это возвращает".

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Напомним: Партия экс-президента "Европейская солидарность" участвует в местных выборах, ее список в Киевский горсовет возглавляет Марина Порошенко.

Фото и видео - Эльдара Сарахмана, УП

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