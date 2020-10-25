Речник "опитування Зеленського": Люди круто сприйняли, рахуємо чесно

Речник кампанії "5 питань президента" Артем Гагарін заявляє, що опитування, ініційоване Володимиром Зеленським, пройшло успішно і в межах законодавства, його попередні результати партія "Слуга народу" оголосить 26 жовтня.

Джерело: Артем Гагарін на брифінгу в одному з десяти місць у Києві, де рахують відповіді на 5 запитань президента

Пряма мова: "Всі звинувачення у можливих порушеннях закону виявилися безпідставними. Опитування відбулося цілком законно. Опитування "5 запитань від президента" пройшло в межах чинного законодавства. Інтерв'юери перебували поза межами дільниць, у них не було ніякої агітації, вони проводили опитування одразу після того як людина виходила з виборчої дільниці.

Опитування відбулося на високому рівні на більшості дільниць і викликало жвавий інтерес і реакцію українців. Люди активно брали участь у опитуванні. Я їздив по різних дільницях... В цілому люди дуже круто сприйняли це опитування - самі підходили, відповідали. Були якісь винятки але це винятки.

Ми плануємо на завтра підрахувати точну кількість дільниць та попередні результати опитування. Підрахунок усіх протоколів по всій країні триватиме до завтра. По його завершенні замовник опитування, яким є партія "Слуга народу", оголосить результати...

Підрахунок ми робимо максимально чесно. Як він відбувається, ми зможемо побачити після брифінгу".

Деталі: Гагарін заявив, що деякі політики влаштували "травлю інтерв'юерів", "чинили моральний тиск і залякували" - доходило навіть до фізичного насилля. Наприклад, у Вінниці напали і пошкодили одяг інтервюєа. Також були випадки, коли зіпсували скриньки.

Однак він запевнив, що "окремі інциденти не вплинуть на загальні результати".

Деякі інтерв'юери не змогли вийти на робочі місця. Хтось - за станом здоров'я, бо піднялася температура. Випадки невиходу інтерв'юерів до дільниць були поодинокими і також не завадять підбити підсумки, запевнив Гагарін.

На згадку про відео, на якому видно, що на Хмельниччині одна людина 7 разів відповідала на "5 запитань президента", він припустив, що це "банальний фейк", бо інтерв'юера відволікли.

Щодо віку інтерв'юерів Гагарін сказав, що він їх не набирав. Хто і як їх набирав, розповість згодом замовник - "Слуга народу".

Також, за словами Гагаріна, представники партії у понеділок пояснять, як буде використано результати опитування.

Технічною стороною опитування повністю займалася соціологічна компанія, сказав Гагарін.

З приводу легітимності речник кампанії наполягає: "Все було в межах закону. Немає підстав, що щось було не так".

Пряма мова: "Так, були недоліки - і ми це визнаємо. Але це не вплине на загальний результат".

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