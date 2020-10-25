Спикер "опроса Зеленского" Люди круто восприняли, считаем честно

Пресс-секретарь кампании "5 вопросов президента" Артем Гагарин заявляет, что опрос, инициированный Владимиром Зеленским, прошел успешно и в рамках законодательства, его предварительные результаты партия "Слуга народа" объявит 26 октябре.

Источник: Артем Гагарин на брифинге в одном из десяти мест в Киеве, где считают ответы на 5 вопросов президента

Прямая речь: "Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными. Опрос прошел вполне законно. Опрос "5 вопросов от президента" прошел в рамках действующего законодательства. Интервьюеры находились за пределами участков, у них не было никакой агитации, они проводили опрос сразу после того, как человек выходил из избирательного участка.

Опрос прошел на высоком уровне на большинстве участков и вызвал живой интерес и реакцию украинцев. Люди активно принимали участие в опросе. Я ездил по разным участкам... В целом люди очень круто восприняли этот опрос - сами подходили, отвечали. Были какие-то исключения, но это исключения.

Мы планируем на завтра подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса. Подсчет всех протоколов по всей стране продлится до завтра. По его завершении заказчик опроса, которым является партия "Слуга народа", объявит результаты...

Подсчет мы делаем максимально честно. Как он происходит, мы сможем увидеть после брифинга".

Детали: Гагарин заявил, что некоторые политики устроили "травлю интервьюеров", "оказывали моральное давление и запугивали" - доходило даже до физического насилия. Например, в Виннице напали и повредили одежду интервьюера. Также были случаи, когда испортили ящички для голосования.

Однако он заверил, что "отдельные инциденты не повлияют на общие результаты".

Некоторые интервьюеры не смогли выйти на рабочие места. Кто-то - по состоянию здоровья, потому что поднялась температура. Случаи невыхода интервьюеров на участки были единичными и также не помешают подвести итоги, заверил Гагарин.

На упоминание о видео, на котором видно, что в Хмельницкой области один человек 7 раз отвечал на "5 вопросов президента", он предположил что это "банальный фейк", так интервьюера отвлекли.

Относительно возраста интервьюеров Гагарин сказал, что он их не набирал. Кто и как их набирал, расскажет позже заказчик - "Слуга народа".

Также, по словам Гагарина, представители партии в понедельник объяснят, как будут использованы результаты опроса.

Технической стороной опроса полностью занималась социологическая компания, сказал Гагарин.

По поводу легитимности представитель кампании настаивает: "Все было в рамках закона. Нет оснований, что что-то было не так".

Прямая речь: "Да, были недостатки - и мы это признаем. Но это не повлияет на общий результат".

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

Предыстория: