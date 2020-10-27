Вибори мера Черкас: "Слуга народу" думає над тим, щоб підтримати кандидата від "Голосу"
Партія "Слуга народу" розглядає варіант підтримки у другому турі виборів міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака, який буде змагатись із чинним мером Анатолієм Бондаренком. Останній потрапив в опалу до президента Володимира Зеленського.
Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Щодо Черкас хотів би додати таку позицію попередню. Ми, партія "Слуга народу", проводимо перемовини із місцевим осередком щодо підтримки можливої пана Євпака. Я думаю, що найближчим часом це визначиться".
Деталі: Нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар також додала, що партія із радістю підтримає кандидата від "Голосу".
Що передувало: На виборах мера Черкас найбільше голосів здобуває діючий мер Анатолій Бондаренко, він вийде у другий тур з представником "Голосу" Віктором Євпаком, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".
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Передісторія:
- Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати карантин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
- Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
- 27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.
- 1 жовтня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову Бондаренка до Зеленського.