Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы мэра Черкасс: "Слуга народа" думает над тем, чтобы поддержать кандидата от "Голоса"

Вторник, 27 октября 2020, 02:30
Выборы мэра Черкасс: Слуга народа думает над тем, чтобы поддержать кандидата от Голоса
Facebook Виктора Евпака

Партия "Слуга народа" рассматривает вариант поддержать во втором туре выборов городского головы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака, который будет соревноваться с действующим мэром Анатолием Бондаренко. Последний попал в опалу президента Владимира Зеленского.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "О Черкассах хотел бы добавить такую ​​позицию предыдущую. Мы, партия "Слуга народа", проводим переговоры с местный ячейкой по поддержке возможной пана Евпака. Я думаю, что в ближайшее время это определится".

Детали: Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар также добавила, что партия с радостью поддержит кандидата от "Голоса".

Что предшествовало: На выборах мэра Черкасс больше всего голосов набирает действующий мэр Анатолий Бондаренко, он выйдет во второй тур с представителем "Голоса" Виктором Евпаком, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". 

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко: За время карантина мэры укрепили свои позиции. Центральная власть их боится

Предыстория:

  • Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
  • Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
  • 27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.
  • 1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Бондаренко к Зеленскому.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЧеркассывиборыГолосСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Довыборы: после подсчета 75% протоколов Ляшко отстает от "слуги" на почти 400 голосов
Нардеп от "Слуги народа" сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ на Ивано-Франковщине
ОБСЕ: выборы в Украине прошли без нарушений, но "ЗЕ-опрос" подыграл "слугам"
Порошенко порадовался за Кличко и сказал, что "ЕС" победила на выборах в Киевсовет
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: