Выборы мэра Черкасс: "Слуга народа" думает над тем, чтобы поддержать кандидата от "Голоса"
Партия "Слуга народа" рассматривает вариант поддержать во втором туре выборов городского головы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака, который будет соревноваться с действующим мэром Анатолием Бондаренко. Последний попал в опалу президента Владимира Зеленского.
Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "О Черкассах хотел бы добавить такую позицию предыдущую. Мы, партия "Слуга народа", проводим переговоры с местный ячейкой по поддержке возможной пана Евпака. Я думаю, что в ближайшее время это определится".
Детали: Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар также добавила, что партия с радостью поддержит кандидата от "Голоса".
Что предшествовало: На выборах мэра Черкасс больше всего голосов набирает действующий мэр Анатолий Бондаренко, он выйдет во второй тур с представителем "Голоса" Виктором Евпаком, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".
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Предыстория:
- Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
- Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
- 27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.
- 1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Бондаренко к Зеленскому.