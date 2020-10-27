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Выборы мэра Черкасс: "Слуга народа" думает над тем, чтобы поддержать кандидата от "Голоса"

Вторник, 27 октября 2020, 03:30
Facebook Виктора Евпака

Партия "Слуга народа" рассматривает вариант поддержать во втором туре выборов городского головы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака, который будет соревноваться с действующим мэром Анатолием Бондаренко. Последний попал в опалу президента Владимира Зеленского.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "О Черкассах хотел бы добавить такую ​​позицию предыдущую. Мы, партия "Слуга народа", проводим переговоры с местный ячейкой по поддержке возможной пана Евпака. Я думаю, что в ближайшее время это определится".

Детали: Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар также добавила, что партия с радостью поддержит кандидата от "Голоса".

Что предшествовало: На выборах мэра Черкасс больше всего голосов набирает действующий мэр Анатолий Бондаренко, он выйдет во второй тур с представителем "Голоса" Виктором Евпаком, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". 

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Предыстория:

  • Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
  • Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
  • 27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.
  • 1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Бондаренко к Зеленскому.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЧеркассывиборыГолосСлуга народа


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