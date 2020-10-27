НАБУ буде відбиватися від "абсурдного" рішення ОАСК щодо Ситника

Національне антикорупційне бюро оскаржить рішення ОАСК, яке зобов’язує директора НАБУ Артема Ситника покинути посаду, а рішення суду детективи пов’язують із тим, що суддів викрили на зловживаннях та спробі захоплення влади.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Рішення Окружного адміністративного суд Києва щодо діяльності Національного бюро та Директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета — заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади…

Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства".

Деталі: Бюро розцінює рішення ОАСК як втручання у свою роботу і оскаржить його.

Відзначається, що фактично, йдеться про чергову спробу усунути з посади директора НАБУ та перетворити сам орган у керовану "кишенькову" структуру.

У НАБУ вважають, що це стати причиною повного блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі.

Також у відомстві нагадали, що звільнити директора НАБУ можуть лише на підставах закону "Про Національне антикорупційне бюро", а наразі таких підстав не існує.

Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, а НАБУ працює в штатному режимі.

Що було раніше: Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

ОАСК вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановив термін для виконання рішення - 1 місяць.

Також адмінсуд зобов’язав Мін'юст видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ, але там зазначили, що не можуть і не будуть цього робити.

Передісторія:

28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.

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