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НАБУ буде відбиватися від "абсурдного" рішення ОАСК щодо Ситника

Вівторок, 27 жовтня 2020, 12:31

Національне антикорупційне бюро оскаржить рішення ОАСК, яке зобов’язує директора НАБУ Артема Ситника покинути посаду, а рішення суду детективи пов’язують із тим, що суддів викрили на зловживаннях та спробі захоплення влади.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Рішення Окружного адміністративного суд Києва щодо діяльності Національного бюро та Директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета — заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади…

Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства".

Деталі: Бюро розцінює рішення ОАСК як втручання у свою роботу і оскаржить його.

Відзначається, що фактично, йдеться про чергову спробу усунути з посади директора НАБУ та перетворити сам орган у керовану "кишенькову" структуру.

У НАБУ вважають, що це стати причиною повного блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі.

Також у відомстві нагадали, що звільнити директора НАБУ можуть лише на підставах закону "Про Національне антикорупційне бюро", а наразі таких підстав не існує.

Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, а НАБУ працює в штатному режимі.

Українська правда
Теми: НАБУСитникОАСК


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