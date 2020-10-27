НАБУ будет отбиваться от "абсурдного" решение ОАСК по Сытнику

Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение ОАСК, обязывающее директора НАБУ Артема Сытника покинуть должность, а решение суда детективы связывают с тем, что судьей уличили в злоупотреблениях и попытке захвата власти.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти...

Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций таковы, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству".

Детали: Бюро расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу и обжалует его.

Отмечается, что фактически речь идет об очередной попытке отстранить от должности директора НАБУ и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру.

В НАБУ считают, что это может стать причиной полной блокировки расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти.

Также в ведомстве напомнили, что уволить директора НАБУ могут только на основании закона "О Национальном антикоррупционном бюро", а сейчас таких оснований нет.

Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, а НАБУ работает в штатном режиме.

Что было раньше: Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

ОАСК решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Также админсуд обязал Министерство юстиции удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ, но там отметили, что не могут и не будут этого делать.

Предыстория:

28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

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