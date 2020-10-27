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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: один подозреваемый отпущен из-под стражи

Вторник, 27 октября 2020, 18:48

Голосеевский райсуд Киеве отпустил из-под стражи экс-полицейського Ярослава Левандюка, фигуранта дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

Источник: адвокат потерпевшей Злата Симоненко со ссылкой на прокурора по делу, цитирует "Громадське"

Детали: Сторона обвинения просила продолжить подозреваемому содержание под стражей, однако суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест.

Сейчас есть только резолютивная часть решения, то есть пока неизвестна мотивация суда. Полный текст решения будет 2 ноября.

Симоненко отметила, что представители потерпевшей надеются на обжалование этого решения.

Прямая речь: "Для освобождения лица, подозреваемого в особо тяжком преступлении, из-под стражи должны быть обоснованные основания. Что именно изменилось со времени избрания меры пресечения и почему изменилось мнение судьи, не понятно. Ждем полный текст решения".

Темы: Кагарлык


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