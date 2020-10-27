Зеленський про рішення ОАСК щодо НАБУ: Буде оскаржене

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "Повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом до Національного антикорупційного бюро викликали певні занепокоєння в нашому суспільстві та стали підставою для очевидних спекуляцій. Виходячи з відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржене.

З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз наголошуємо, що це є важливою складовою ефективного та прогресивного розвитку нашої держави".

Деталі: У Зеленського нагадали, що виключний перелік підстав для звільнення директора НАБУ міститься у чинному законодавстві: "Цей перелік може бути змінений лише за рішенням Верховної Ради, а не суду".

Що було раніше: Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

ОАСК вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановив термін для виконання рішення - 1 місяць.

Також адмінсуд зобов’язав Мін'юст видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ, але там зазначили, що не можуть і не будуть цього робити.

Передісторія:

28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.

Читайте також: Артем Ситник про власну репутацію, "злив" операції в ОАСК, схеми в оборонці і "Роттердам+"

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"