Зеленский о решении ОАСК по НАБУ: Будет обжаловано

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Окружного административного суда города Киева вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "Сообщение о решении ОАСК по иску НАБУ вызвали определенные беспокойства в нашем обществе и стали основанием для очевидных спекуляций. Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным за того, что оно будет обжаловано.

Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса малюська, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркиваем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства".

Детали: У Зеленского напомнили, что исключительный перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве: "Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады, а не суда".

Что было раньше: Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

ОАСК решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Также админсуд обязал Министерство юстиции удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ, но там отметили, что не могут и не будут этого делать.

Предыстория:

28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

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