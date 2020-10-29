Вовк вдруге не з'явився на засідання суду

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у створенні злочинної організації та захопленні влади голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку вдруге відклали.

Джерело: ВАКС

Деталі: 29 жовтня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва.

Засідання не відбулося, оскільки підозрюваний та його захисники вдруге не з’явилися до суду.

Наступне судове засідання заплановано на 10:00 5 листопада 2020 року.

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