Вовк вдруге не з'явився на засідання суду
Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у створенні злочинної організації та захопленні влади голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку вдруге відклали.
Джерело: ВАКС
Деталі: 29 жовтня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва.
Засідання не відбулося, оскільки підозрюваний та його захисники вдруге не з’явилися до суду.
Наступне судове засідання заплановано на 10:00 5 листопада 2020 року.
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Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.