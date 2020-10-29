Вовк второй раз не явился на заседание суда
Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в создании преступной организации и захвате власти главе Окружного административного суда Павлу Вовку отложили во второй раз.
Источник: ВАКС
Детали: 29 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева.
Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники второй раз не явились в суд.
Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020.
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Предыстория:
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.