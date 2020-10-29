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Вовк второй раз не явился на заседание суда

Четверг, 29 октября 2020, 10:10
Вовк второй раз не явился на заседание суда

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в создании преступной организации и захвате власти главе Окружного административного суда Павлу Вовку отложили во второй раз.

Источник: ВАКС

Детали: 29 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева.

Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники второй раз не явились в суд.

Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020.

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Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда
Темы: ОАСКсуд
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