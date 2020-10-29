Вовк второй раз не явился на заседание суда

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в создании преступной организации и захвате власти главе Окружного административного суда Павлу Вовку отложили во второй раз.

Источник: ВАКС

Детали: 29 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева.

Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники второй раз не явились в суд.

Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020.

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