У Харкові офіс ОПЗЖ розмалювали портретами Стуса

У Харкові невідомі розмалювали офіс міського осередку ОПЗЖ та приймальню його керівника Андрія Лесика портретами Василя Стуса.

Джерело: громадська організація "Світанок" у Facebook

Дослівно: "Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!".

Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити! Опубліковано Світанок Четвер, 29 жовтня 2020 р.

Деталі: У соцмережі також опублікували фото, з яких видно, що будівлю розмалювали трафаретними малюнками із портретом Василя Стуса та написом: "Заборонена правда – все одно правда".

На табличці із прізвищем керівника міського осередку ОПЗЖ Андрія Лесика написали "Сєпар".

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