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У Харкові офіс ОПЗЖ розмалювали портретами Стуса

Четвер, 29 жовтня 2020, 16:12
Фото з Facebook

У Харкові невідомі розмалювали офіс міського осередку ОПЗЖ та приймальню його керівника Андрія Лесика портретами Василя Стуса.

Джерело: громадська організація "Світанок" у Facebook

Дослівно: "Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!".

Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!

Опубліковано Світанок Четвер, 29 жовтня 2020 р.

Деталі: У соцмережі також опублікували фото, з яких видно, що будівлю розмалювали трафаретними малюнками із портретом Василя Стуса та написом: "Заборонена правда – все одно правда".

На табличці із прізвищем керівника міського осередку ОПЗЖ Андрія Лесика написали "Сєпар".

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Знати більше: СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука 

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"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Передісторія: 

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюдження накладу до усунення порушення немайнових прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.
  • У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.
  • 22 жовтня Видавництво "Vivat" розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки попередній тираж розкупили. Крым того, книга вийде в аудіоформаті.

Українська правда
Теми: МедведчукОПЗЖХарків


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