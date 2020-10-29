Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові офіс ОПЗЖ розмалювали портретами Стуса

Четвер, 29 жовтня 2020, 15:12
У Харкові офіс ОПЗЖ розмалювали портретами Стуса
Фото з Facebook

У Харкові невідомі розмалювали офіс міського осередку ОПЗЖ та приймальню його керівника Андрія Лесика портретами Василя Стуса.

Джерело: громадська організація "Світанок" у Facebook

Дослівно: "Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!".

Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!

Опубліковано Світанок Четвер, 29 жовтня 2020 р.

Деталі: У соцмережі також опублікували фото, з яких видно, що будівлю розмалювали трафаретними малюнками із портретом Василя Стуса та написом: "Заборонена правда – все одно правда".

На табличці із прізвищем керівника міського осередку ОПЗЖ Андрія Лесика написали "Сєпар".

Читайте також: Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса? Публікуємо заборонену судом главу книги

Знати більше: СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука 

"Чи можна принизити Генія?" 

Роль Медведчука: Юрій Литвин і Василь Стус мали одного адвоката та загинули в одному таборі

"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Передісторія: 

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюдження накладу до усунення порушення немайнових прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.
  • У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.
  • 22 жовтня Видавництво "Vivat" розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки попередній тираж розкупили. Крым того, книга вийде в аудіоформаті.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукОПЗЖХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: