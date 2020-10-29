В Харькове офис ОПЗЖ разрисовали портретами Стуса
В Харькове неизвестные разрисовали офис городской организации ОПЗЖ и приемную его руководителя Андрея Лесика портретами Василия Стуса.
Источник: общественная организация "Рассвет" в Facebook
Дословно: "Сегодня неравнодушные харьковчане напомнили, что убийца Стуса не сможет скрыть правду, скрыть то, что он причастен к гибели украинского поэта и оставили "привет" у офиса ОПЗЖ. Правду не запретить!".
Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!Опубліковано Світанок Четвер, 29 жовтня 2020 р.
Детали: В соцсети также опубликовали фото, на которых видно, что здание разрисовали трафаретными рисунками с портретом Василия Стуса и надписью: "Запрещенная правда – все равно правда".
На табличке с фамилией руководителя городской организации ОПЗЖ Андрея Лесика написали "Сепар".
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"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых
Предыстория:
- В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
- 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретил распространение тиража до устранения нарушения неимущественных прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.
- В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.
- 22 октября издательство начало печать нового тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку предыдущий тираж раскупили. Кроме того, книга выйдет в аудиоформате.