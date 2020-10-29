В Харькове офис ОПЗЖ разрисовали портретами Стуса

В Харькове неизвестные разрисовали офис городской организации ОПЗЖ и приемную его руководителя Андрея Лесика портретами Василия Стуса.

Источник: общественная организация "Рассвет" в Facebook

Дословно: "Сегодня неравнодушные харьковчане напомнили, что убийца Стуса не сможет скрыть правду, скрыть то, что он причастен к гибели украинского поэта и оставили "привет" у офиса ОПЗЖ. Правду не запретить!".

Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити! Опубліковано Світанок Четвер, 29 жовтня 2020 р.

Детали: В соцсети также опубликовали фото, на которых видно, что здание разрисовали трафаретными рисунками с портретом Василия Стуса и надписью: "Запрещенная правда – все равно правда".

На табличке с фамилией руководителя городской организации ОПЗЖ Андрея Лесика написали "Сепар".

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