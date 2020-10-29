ЗМІ: Чоловік судді КС купив квартиру в Києві за 13 млн, хоча в декларації лише пенсія

Чоловік судді Конституційного суду Ірини Завгородньої Сергій в липні купив 3-кімнатну квартиру у Києві за майже 13 мільйонів гривень.

Джерело: матеріал Bihus.Info

Деталі: Чоловік судді придбав квартиру площею 124 квадратних метри у комплексі "Новопечерські липки". Журналісти вказують, що орієнтовна вартість такого помешкання без ремонту – майже 13 мільйонів гривень, вартість квартири схожої площі з ремонтом починається приблизно з 14 мільйонів гривень.

У 2018-му році Завгородній також купував квартиру в "Новопечерських липках" в сусідньому будинку комплексу. Тоді 54 квадратних метри нібито обійшлися йому у 1,3 мільйони гривень, хоча нині ціни на аналогічні помешкання в цьому ж будинку стартують з майже 4 мільйонів гривень.

Журналісти вказують, що згідно з декларацією дружини-судді за 2019 рік, Завгородній отримав за рік 75 тисяч гривень пенсії від Пенсійного фонду в Москві (Завгородній - громадянин РФ), 1,8 мільйонів гривень від продажу меншої квартири і 700 тисяч гривень – від продажу авто.

Автомобіль Завгородній одразу ж оновив, придбавши новий BMW X4 за 1.6 мільйонів гривень.

Якщо вірити останній електронній декларації Завгородньої, її зарплата минулоріч склала понад 4 мільйони гривень.

Ще майже три мільйони гривень Завгородній нібито подарувала її 81-річна матір Марія Романчак. В готівці суддя тримає 120 тисяч доларів і 2.8 мільйонів гривень.

Передісторія: