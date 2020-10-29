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СМИ: Муж судьи КС купил квартиру в Киеве за 13 млн, хотя в декларации только пенсия

Четверг, 29 октября 2020, 17:20

Муж судьи Конституционного суда Ирины Завгородней Сергей в июле купил 3-комнатную квартиру в Киеве за почти 13 миллионов гривен.

Источник: материал Bihus.info

Детали: Муж судьи приобрел квартиру площадью 124 квадратных метров в комплексе "Новопечерские липки". Журналисты указывают, что ориентировочная стоимость такого жилья без ремонта - почти 13 млн гривен, стоимость квартиры похожей площадью с ремонтом начинается примерно с 14 млн гривен.

В 2018 году Завгородний также покупал квартиру в "Новопечерских Липках" в соседнем доме комплекса. Тогда 54 квадратных метра якобы обошлись ему в 1,3 миллиона гривен, хотя сейчас цены на аналогичные квартиры в этом же доме стартуют с почти 4 миллионов гривен.

Журналисты указывают, что согласно декларации жены судьи за 2019 год, Завгородний получил за год 75 тысяч гривен пенсии от Пенсионного фонда в Москве (Завгородний - гражданин РФ), 1,8 млн гривен от продажи меньшей квартиры и 700 тысяч гривен - от продажи авто.

Автомобиль Завгородний сразу же обновил, приобретя новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен.

Если верить последней электронной декларации Завгородней, ее зарплата в прошлом году составила более 4 миллионов гривен.

Еще почти три миллиона гривен Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак. В наличности судья держит 120 тысяч долларов и 2,8 миллионов гривен.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный судпризнал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвалсрочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.

Темы: КСсуд


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