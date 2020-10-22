Плівки Вовка: голова Держсудадміністрації подав у відставку
Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, який є підозрюваним у справі щодо створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адміністративного суду Києва, подав у відставку.
Джерело: пресслужба ДСА у коментарі "Українській правді", Судово-юридична газета
Дослівно: "Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з займаної посади".
Деталі: У пресслужбі ДСА "Українській правді" уточнили, що Холоднюк подав заяву про відставку за власним бажанням.
За даними Судово-юридичної газети, заяву Холоднюка ВРП розгляне 29 жовтня.
Що було раніше: Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.
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Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.