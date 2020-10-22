Плівки Вовка: голова Держсудадміністрації подав у відставку

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, який є підозрюваним у справі щодо створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адміністративного суду Києва, подав у відставку.

Джерело: пресслужба ДСА у коментарі "Українській правді", Судово-юридична газета

Дослівно: "Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з займаної посади".

Деталі: У пресслужбі ДСА "Українській правді" уточнили, що Холоднюк подав заяву про відставку за власним бажанням.

За даними Судово-юридичної газети, заяву Холоднюка ВРП розгляне 29 жовтня.

Що було раніше: Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.

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