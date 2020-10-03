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Командування Повітряних сил про заяву Кучера: брехня і маніпуляція

Субота, 3 жовтня 2020, 09:53
Командування Повітряних сил про заяву Кучера: брехня і маніпуляція

Командування Повітряних сил ЗСУ називає брехнею і маніпуляцією заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який потім зазнав катастрофи.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook

Дослівно: "Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включені він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Брехня і маніпуляція!

Абсурдність тверджень цього чиновника підтвердили усі гості студії Шустера, і навіть однопартійка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Намагались втихомирити молодого очільника області, наводили зрозумілі аргументи, але марно".

"Можливо, пора вже дзвонити очільнику Служба безпеки України з приводу цього "губєрнатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні!

Шановні журналісти, блогери, державні діячі, які минулого вечора скопіювали гучний "сенсаційний" заголовок із "літаком сина командувача". Це відверта брехня та маніпуляція! Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш!".

Що передувало: У п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.

У свою чергу, Дроздов заявив, що ніякої вказівки керівнику польотів не робив.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Українська правда

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Теми: Збройні силиКатастрофа АН26
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