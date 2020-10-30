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Опозиція розкритикувала рішення Зеленського щодо КС: Це спроба узурпувати владу

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 12:13
Фото ОПУ

Опозиційні фракції "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вважають поданий президентом законопроєкт щодо припинення повноважень всіх суддів КС неконституційним, безправ’ям та спробою узурпувати владу.

Джерело: співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко у Facebook, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін у Facebook, нардеп від "Батьківщини" у коментарі "Інтерфакс-Україна", сайт "ОПЗЖ"

Пряма мова Геращенко: "Зеленський продовжує жити в неконституційному полі, на хайпі гнатися за дешевою популярністю, рятуючи ґлупо розтриньканий рейтинг… Зараз в неконституційний сумнівний спосіб він хоче вирішити проблему , що виникла після рішення КС. Неконституційне рішення лише поглибить кризу. Наступною ініціативою Зе, за такою логікою, може бути указ про пожиттєве імператорство.

Примітно, що в своїй інфантильності і небажанні брати на себе будь яку відповідальність, він навіть не спромігся вийти до народу з відосиком і пояснити, що ж за законопроект подав у ВР і які його наслідки для держави.

Поштовими голубами вночі надіслав в Раду папірець, яким системно продовжує знищувати державні інститути… Завтра в такий спосіб він ліквідує парламент як непопулярний , а потім закриє за непотребом державу Україна".  

Пряма мова Рахманіна: "1. Рішення Конституційного суду не витримує критики. Президентська ініціатива – теж. 2. Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу. 3. Відновити повноцінну дію антикорупційного законодавства можна ухваленням відповідного закону. І в цій ситуації він легко набере необхідні кількість голосів… Спроба відновити право, порушуючи право, називається безправ'ям".

Пряма мова Власенка: "Сам факт спроби призупинити дію конституційного органу, який не подобається президенту, – це антиконституційно, це неправильно, це спроба узурпувати владу…

Президент, на жаль, дуже часто діє у неконституційний спосіб, порушує Конституцію, і тому, звісно ж, йому не потрібен незалежний орган конституційної юстиції. І це точно ніяк не пов'язано з жодними рішеннями КС і не може бути з ними пов'язано".

Дослівно сайт ОПЗЖ: "Ніхто не може вимагати від Конституційного суду жодних пояснень щодо його рішень. Ніхто не має повноважень проводити ревізію рішень Конституційного суду. Вони є обов'язковими до виконання. Зокрема й президентом, главою його Офісу та рештою, що активно висловлюють своє невдоволення рішенням органу, який забезпечує верховенство Конституції в нашій країні".

Деталі: Геращенко відзначила, що "ЄС" зареєструвала законопроєкт, який пропонують прийняти як невідкладний. За її словами, він врегульовує питання відповідальності за недостовірність поданих у декларації відомостей і вирішує правову колізію у зв’язку з рішенням КС.

Рахманін переконаний, що для того, "щоб світ не дивувався рішенням наших судів", треба було навести лад у системі – зокрема створити "нормальні Вищу раду правосуддя й Вищу кваліфікаційну комісію суддів".

Він також вважає, що "бурхлива діяльність Зеленського навколо рішення КСУ – файний спосіб відволікти увагу від підсумків виборів і заробити собі бали".  

Водночас у фракції "Опозиційної платформи – За життя" вимагають від влади "негайно зупинити тиск на Конституційний суд і забезпечити беззаперечне виконання рішення КСУ на виконання норм Основного Закону".  

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня. На ньому він розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через кілька годин доступ було відновлено.  

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийВерховна Радаопозиція


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