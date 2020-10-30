Оппозиция раскритиковала решение Зеленского по КС: Это попытка узурпировать власть

Оппозиционные фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" считают поданный президентом законопроект относительно прекращения полномочий всех судей КС неконституционным, бесправием и попыткой узурпировать власть.

Источник: сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в Facebook, нардеп от "Батькивщины" в комментарии "Интерфакс-Украина", сайт "ОПЗЖ"

Прямая речь Геращенко: "Зеленский продолжает жить в неконституционном поле, на хайпе гнаться за дешевой популярностью, спасая глупо растраченный рейтинг... Сейчас неконституционным сомнительным способом он хочет решить проблему, которая возникла после решения КС. Неконституционное решение только углубит кризис. Следующей инициативой Зе, по такой логике, может быть указ о пожизненном императорстве.

Примечательно, что в своей инфантильности и нежелании брать на себя какую-либо ответственность, он даже не смог выйти к народу с видосиком и объяснить, что же за законопроект подал в ВР и каковы его последствия для государства.

Почтовыми голубями ночью прислал в Раду бумажку, которой системно продолжает уничтожать государственные институты... Завтра таким образом он ликвидирует парламент как непопулярный, а потом закроет за ненадобностью государство Украина".

Прямая речь Рахманина: "1. Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива – тоже. 2. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. 3. Восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов... Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием".

Прямая речь Власенко: "Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту, – это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть...

Президент, к сожалению, очень часто действует неконституционным способом, нарушает Конституцию, и поэтому, конечно же, ему не нужен независимый орган конституционной юстиции. И это точно никак не связано ни с какими решениями КС и не может быть с ними связано".

Дословно сайт ОПЗЖ: "Никто не может требовать от Конституционного суда никаких объяснений относительно его решений. Никто не имеет полномочий проводить ревизию решений Конституционного суда. Они являются обязательными к исполнению. В том числе и президентом, главой его Офиса и остальными, которые активно выражают свое недовольство решением органа, обеспечивающего верховенство Конституции в нашей стране".

Детали: Геращенко отметила, что "ЕС" зарегистрировала законопроект, который предлагают принять как неотложный. По ее словам, он регулирует вопросы ответственности за недостоверность представленных в декларации сведений и решает правовую коллизию в связи с решением КС.

Рахманин убежден, что для того, "чтобы мир не удивлялся решением наших судов", надо было навести порядок в системе – в частности создать "нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей".

Он также считает, что "бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ – прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы".

В то же время во фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" требуют от власти "немедленно прекратить давление на Конституционный суд и обеспечить беспрекословное выполнение решения КСУ во исполнение норм Основного Закона".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

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