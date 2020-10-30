Голова КС про законопроєкт Зеленського: Має ознаки конституційного перевороту

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький назвав таким, що має ознаки конституційного перевороту, законопроєкт президента, який пропонує припинити повноваження суддів КС.

Джерело: Тупицький на пресконференції 30 жовтня

Пряма мова: "Сьогодні появляється проект закону – за ніч його склепали – №4288, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю, бо це в порушення 149 ст Конституції України.

Що повинне відбутися у парламенті у вівторок? Це законом чи постановою скасувати рішення КС. Чого тоді не указом президента? Нащо залучати парламент в таку неконституційну справу?

Одна особа взяла на себе відповідальність, тому що ініціатива ж президентська, і скасувала указом рішення КС. Так простіше давати цьому оцінку. Результат то однаковий, але не треба підв’язувати колективну відповідальність, за якою ніхто не відповідає. Другий момент – цим же законом розформувати склад КС".

Деталі: Тупицький зазначив, що не здивується, якщо це станеться, бо раніше Міхеїл Саакашвілі вже висловлював думки, щоб перетворити КС на палату Верховного суду.

За його словами, "це також варіант, але в недорозвинутих країнах", але "дивуватися тут нема чому".

Тупицький переконаний, що "все може відбуватися дуже швидко, бо тут же головне монобільшість", але він не розуміє, чому за все повинен відповідати КС.

Пряма мова: "Ну ви парламентарі, ну, будь ласка, створюйте такі закони, погоджуйте якось з опозицією, з усіма, ви єдиний парламент, ви покликані працювати заради країни – щоб не зверталися до КС, або щоб мінімізувати. Ви ж подивіться, що сьогодні робиться? Закон ще не зміг прожити місяць, а вже є подання до КС. Закон – подання, закон – подання. Нас закидали! Треба щось змінювати, або робити реформу і робити якісь фільтри до цього. Бо так неможливо".

Деталі: Тупицький також додав, що КС можна реформувати, але тільки в конституційний спосіб.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

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