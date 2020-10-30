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Відставка суддів, вулиця або Рада: "Слуга народу" назвала три шляхи виходу з конституційної кризи

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 22:27
Відставка суддів, вулиця або Рада: Слуга народу назвала три шляхи виходу з конституційної кризи

Партія "Слуга народу" вважає голосування за внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про конституційне судочинство безальтернативним шляхом виходу з кризи, спровокованої КСУ – заява.

Джерелозаява партії

Дослівно: "У держави може бути тільки три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду. Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним".

Деталі: Представники монобільшості закликають усіх нардепів згадати, що "Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз.

Зараз, зазначають "слуги", "можемо і мусимо ухвалити саме таке рішення, підтримавши ініціативу президента і відновивши довіру українців до конституційного судочинства".

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений. 
  • В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народуЗеленськийКС
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