Відставка суддів, вулиця або Рада: "Слуга народу" назвала три шляхи виходу з конституційної кризи
Партія "Слуга народу" вважає голосування за внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про конституційне судочинство безальтернативним шляхом виходу з кризи, спровокованої КСУ – заява.
Джерело: заява партії
Дослівно: "У держави може бути тільки три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду. Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним".
Деталі: Представники монобільшості закликають усіх нардепів згадати, що "Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз.
Зараз, зазначають "слуги", "можемо і мусимо ухвалити саме таке рішення, підтримавши ініціативу президента і відновивши довіру українців до конституційного судочинства".
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений.
- В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
- У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри.
- Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".