Відставка суддів, вулиця або Рада: "Слуга народу" назвала три шляхи виходу з конституційної кризи

Партія "Слуга народу" вважає голосування за внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про конституційне судочинство безальтернативним шляхом виходу з кризи, спровокованої КСУ - заява

Джерело: заява партії

Дослівно: "У держави може бути тільки три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду. Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним".

Деталі: Представники монобільшості закликають усіх нардепів згадати, що "Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз.

Зараз, зазначають "слуги", "можемо і мусимо ухвалити саме таке рішення, підтримавши ініціативу президента і відновивши довіру українців до конституційного судочинства".

Що передувало: Зеленський під час екстреної наради РНБО розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через пару годин доступ було відновлено.

Передісторія: