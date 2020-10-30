Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Відставка суддів, вулиця або Рада: "Слуга народу" назвала три шляхи виходу з конституційної кризи

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 23:27

Партія "Слуга народу" вважає голосування за внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про конституційне судочинство безальтернативним шляхом виходу з кризи, спровокованої КСУ - заява

Джерелозаява партії

Дослівно: "У держави може бути тільки три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду. Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним".

Деталі: Представники монобільшості закликають усіх нардепів згадати, що "Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз.

Зараз, зазначають "слуги", "можемо і мусимо ухвалити саме таке рішення, підтримавши ініціативу президента і відновивши довіру українців до конституційного судочинства".

Що передувало:  Зеленський під час екстреної наради РНБО розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через пару годин доступ було відновлено

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Через це рішення КС Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня.

Українська правда
Теми: Верховна РадаСлуга народуЗеленськийКС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаРекордні пів мільйона людей заразилися COVID за добу

фото, оновленоДБР затримало одного з керівників ДФС: вимагав $200 тисяч

Новини 30 жовтня: подальша доля суддів КС, заяви голови КС

Зарплата суддів КС, кредит Суркіса: що відбулось у реєстрі декларацій, поки він був закритий

відеоВодій Land Rover, який збив людей на Майдані, був тверезий

відео, оновленоНа Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини

Усі новини...
Верховна Рада
Декларувати недостовірну інформацію тепер можна. Юридичні наслідки неминучі
Суддя КС: Не було зобов'язання закривати реєстр декларацій, все можна поправити за 3 дні
Опозиція розкритикувала рішення Зеленського щодо КС: Це спроба узурпувати владу
Останні новини
23:58
інфографікаРекордні пів мільйона людей заразилися COVID за добу
23:27
Відставка суддів, вулиця або Рада: "Слуга народу" назвала три шляхи виходу з конституційної кризи
22:50
Бельгія запроваджує повторний карантин
22:23
"Відчувається вплив олігархів та Кремля": євродепутат про рішення КС
22:11
Новини економіки: економіка відновиться у 2022 році, обленерго отримали RAB-тарифи
21:50
Португалія на 5 днів заборонила поїздки країною на тлі коронавірусного антирекорду
21:38
фото, оновленоДБР затримало одного з керівників ДФС: вимагав $200 тисяч
21:25
Новини 30 жовтня: подальша доля суддів КС, заяви голови КС
21:13
МВФ відреагував на скандальне рішення Конституційного Суду
21:02
В Грузії кажуть, що Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на вибори
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!