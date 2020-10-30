Отставка судей, улица или Рада: "Слуга народа" назвала три пути выхода из конституционного кризиса
Партия "Слуга народа" считает голосование за внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о конституционном судопроизводстве безальтернативным путем выхода из кризиса, спровоцированного КСУ - заявление
Источник: заявление партии
Дословно: "У государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда. Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".
Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным".
Детали: Представители монобольшинства призывают всех нардепов вспомнить, что "Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов.
Сейчас, отмечают "слуги", "можем и должны принять именно такое решение, поддержав инициативу президента и восстановив доверие украинцев к конституционному судопроизводству".
Что предшествовало: Зеленский во время экстренного совещания СНБО распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила "добродетель конституционного судопроизводства в Украине". Через пару часов доступ был восстановлен.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.