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Отставка судей, улица или Рада: "Слуга народа" назвала три пути выхода из конституционного кризиса

Пятница, 30 октября 2020, 22:27
Отставка судей, улица или Рада: Слуга народа назвала три пути выхода из конституционного кризиса

Партия "Слуга народа" считает голосование за внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о конституционном судопроизводстве безальтернативным путем выхода из кризиса, спровоцированного КСУ – заявление.

Источник: заявление партии

Дословно: "У государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда. Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".

Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным".

Детали: Представители монобольшинства призывают всех нардепов вспомнить, что "Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов.

Сейчас, отмечают "слуги", "можем и должны принять именно такое решение, поддержав инициативу президента и восстановив доверие украинцев к конституционному судопроизводству".

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.
  • В ночь с 29 на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
  • В ответ на решение КС, утром 30 октября в зданием суда состоялась акция протеста: участники бросали шины и жгли файеры. 
  • Вскоре в Единый реестр досудебных расследований внесли уголовное производство по "захват государственной власти судьями Конституционного суда".

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСлуга народаЗеленскийКС
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