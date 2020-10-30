Отставка судей, улица или Рада: "Слуга народа" назвала три пути выхода из конституционного кризиса

Партия "Слуга народа" считает голосование за внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о конституционном судопроизводстве безальтернативным путем выхода из кризиса, спровоцированного КСУ - заявление

Источник: заявление партии

Дословно: "У государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда. Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".

Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным".

Детали: Представители монобольшинства призывают всех нардепов вспомнить, что "Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов.

Сейчас, отмечают "слуги", "можем и должны принять именно такое решение, поддержав инициативу президента и восстановив доверие украинцев к конституционному судопроизводству".

Что предшествовало: Зеленский во время экстренного совещания СНБО распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила "добродетель конституционного судопроизводства в Украине". Через пару часов доступ был восстановлен.

Предыстория: