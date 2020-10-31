Порошенко натякає на причетність команди Зеленського до рішення КС

П’ятий президент та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що судді КСУ виносили рішення щодо окремих положень антикорупційного законодавства не самостійно, натякаючи на причетність до цього Банкової. На його думку, президент Володимир Зеленський хоче створити із КСУ "кишеньковий суд".

Джерело: Порошенко у facebook

Пряма мова: "Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. У суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці".

Деталі: На думку лідера "ЄС", команда Зеленського підірвала незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та піддає безперервним атакам Національне антикорупційне бюро. Окрім цього, Порошенко вважає винним у рішенні КСУ теж чинного президента, оскільки серед його ініціаторів, зокрема, є група "За майбутнє", яка "із потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського". Це все, стверджує нардеп, становить загрозу для втрати безвізу.

Водночас, внесений до Верховної Ради законопроєкт президента його попередник називає "антиконституційним та узурпаторським".

"Факти – річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це – сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової із розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів", – заявив Порошенко.

Не забув ексглава держави порівняти вказану ініціативу із будівництвом авторитаризму, як, наприклад в Білорусі та Росії.

Він вкотре нагадав, що "його команда зробила за п’ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні чверть століття", зарахувавши до них "найжорсткіше в Європі електронне декларування статків високопосадовців із кримінальною відповідальністю".

Порошенко закликав Зеленського повернутись у правове поле та почитати Конституцію, порадивши йому продовжити судову реформу та відновити покарання за приховування статків.

"Щоб вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково у правовому полі. Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції", – підсумував він.

Що передувало: Зеленський під час екстреної наради РНБО розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через пару годин доступ було відновлено. Пізніше він вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

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