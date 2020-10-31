Порошенко намекает на причастность команды Зеленского к решению КС

Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что судьи КСУ выносили решения по отдельным положениям антикоррупционного законодательства не самостоятельно, намекая на причастность к этому Банковой. По его мнению, президент Владимир Зеленский хочет создать с КСУ "карманный суд".

Источник: Порошенко в facebook

Прямая речь: "Но вас цинично обманывают те, кто крайним пытается сделать только Конституционный Суд. В суде только писали решение, а вот сценарий разработали в другом месте"..

Детали: По мнению лидера "ЕС", команда Зеленского подорвала независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подвергает непрерывным атакам Национальное антикоррупционное бюро. Кроме этого, Порошенко считает виновным в решении КСУ тоже действующего президента, поскольку среди его инициаторов, в частности, является группа "За будущее", которая "с потрохами принадлежит Коломойскому, близкому деловому и политическом партнеру Зеленского". Это все, утверждает нардеп, представляет угрозу для потери безвиза.

В то же время, внесенный в Верховную Раду законопроект президента его предшественник называет "антиконституционным и узурпаторским".

"Факты – вещь упрямая. И они не могут не привести к выводу, что абсолютно антиконституционный узурпаторских законопроект Зеленского не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Единственное, чего он хочет, это – сформировать карманный Конституционный Суд, потом признавать конституционными все инициативы Банковой по развитию в Украине диктатуры дилетантов, невежд и клептократов", – заявил Порошенко.

Не забыл экс-глава государства сравнить указанную инициативу со строительством авторитаризма, как, например, в Беларуси и России.

Он еще раз напомнил, что "его команда сделала за пять лет больше реформ, чем было сделано за предыдущие четверть века", причислив к ним "самое жесткое в Европе электронное декларирование состояния чиновников с уголовной ответственностью".

Порошенко призвал Зеленского вернуться в правовое поле и почитать Конституцию, посоветовав ему продолжить судебную реформу и восстановить наказание за сокрытие доходов.

"Чтобы выйти из конституционного кризиса, в который Зеленский погрузил страну, он должен немедленно встретиться с лидерами парламентских фракций. Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле. Президент не имеет права распускать Конституционный суд ни по закону, ни по Конституции", – подытожил он.

Что предшествовало: Зеленский во время экстренного совещания СНБО распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила "добродетель конституционного судопроизводства в Украине". Через пару часов доступ был восстановлен. Позже он внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

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