Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджує, що президент Володимир Зеленский не порушив законодавство, внісши до Верховної Ради законопроєкт для "відновлення довіри суспільства до конституційні судочинства".

Джерело: Данілов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Володимир Олександрович скористався своїм конституційним правом. Мені дивно чути, що він порушує якісь закони – ще майже нічого не зробивши, окрім як виконавши рішення РНБО".

Деталі: На думку Данілова, наразі Зеленський не порушив жодних законів, а подальша доля ініціативи залежить від народних депутатів.

"Я ще раз наголошую, Володимир Олександрович Зеленський на даний час жодних законів України не порушив", – заявив Данілов.

Секретар РНБО також вважає, що "люди, які зробили заколот", маючи на увазі суддів КСУ, мають нести за це відповідальність. Він також майже повністю впевнений, що Росія має відношення до ситуації із Конституційним судом.

Що передувало: В ніч з 29 на 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Довідково: Змінити склад Конституційного суду можна лише за згодою самих суддів. Для цього потрібно щонайменше дві третини від конституційного складу суду.

У Конституції вичерпно перераховані підстави для звільнення судді КСУ. Зокрема, це може бути неспроможність виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку чи нехтування своїми обов’язками та подання заяви про відставку.

Крім того, Конституція чітко визначає, що рішення та висновки КСУ є обов’язковими, остаточними та не можуть бути оскаржені. Проте законопроєктом президента пропонується не виконувати рішення КСУ та повернути дію окремих положень антикорупційного законодавства, які суд визнав неконституційними.

Також КСУ неодноразово перелічував характеристики нормативних актів, зокрема і законів. Серед їх ознак є те, що вони встановлюють загальні правила поведінки та є неодноразовими у застосуванні. Водночас, проєкт закону Зеленського пропонує припинити повноваження саме того складу суддів, який був на момент ухвалення відповідного рішення.

Передісторія: