Данилов: Президент не нарушил закон, внеся проект закона о КС
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что президент Владимир Зеленский не нарушил законодательство, внеся в Верховную Раду законопроект для "восстановления доверия общества к конституционные судопроизводства".
Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Владимир Александрович воспользовался своим конституционным правом. Мне странно слышать, что он нарушает законы – еще почти ничего не сделав, кроме как выполнив решение СНБО".
Детали: По мнению Данилова, пока Зеленский не нарушил никаких законов, а дальнейшая судьба инициативы зависит от народных депутатов.
"Я еще раз подчеркиваю, Владимир Александрович Зеленский в настоящее время никаких законов Украины не нарушил", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО также считает, что "люди, которые сделали мятеж", имея в виду судей КСУ, должны нести за это ответственность. Он также почти полностью уверен, что Россия имеет отношение к ситуации с Конституционным судом.
Что предшествовало: В ночь с 29 на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
Справка: Изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.
В Конституции исчерпывающе перечислены основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подачи заявления об отставке.
Кроме того, Конституция четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.
Также КСУ неоднократно перечислял характеристики нормативных актов, в том числе и законов. Среди прочего, их признаков является то, что они устанавливают общие правила поведения и являются неоднократными в применении. В то же время проект закона Зеленского предлагает прекратить полномочия именно того состава судей, который был на момент принятия соответствующего решения.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.