Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что президент Владимир Зеленский не нарушил законодательство, внеся в Верховную Раду законопроект для "восстановления доверия общества к конституционные судопроизводства".

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Владимир Александрович воспользовался своим конституционным правом. Мне странно слышать, что он нарушает законы – еще почти ничего не сделав, кроме как выполнив решение СНБО".

Детали: По мнению Данилова, пока Зеленский не нарушил никаких законов, а дальнейшая судьба инициативы зависит от народных депутатов.

"Я еще раз подчеркиваю, Владимир Александрович Зеленский в настоящее время никаких законов Украины не нарушил", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также считает, что "люди, которые сделали мятеж", имея в виду судей КСУ, должны нести за это ответственность. Он также почти полностью уверен, что Россия имеет отношение к ситуации с Конституционным судом.

Что предшествовало: В ночь с 29 на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Справка: Изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

В Конституции исчерпывающе перечислены основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подачи заявления об отставке.

Кроме того, Конституция четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.

Также КСУ неоднократно перечислял характеристики нормативных актов, в том числе и законов. Среди прочего, их признаков является то, что они устанавливают общие правила поведения и являются неоднократными в применении. В то же время проект закона Зеленского предлагает прекратить полномочия именно того состава судей, который был на момент принятия соответствующего решения.

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