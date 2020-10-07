Посли ЄС схвалили санкції за хакерську атаку на Бундестаг

У Європейському союзі схвалили рішення щодо запровадження санкцій проти людей і організацій, причетних до хакерських атак на парламент Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС сьогодні дали зелене світло накладенню санкцій на двох осіб і одну організацію за кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році. Рішення буде офіційно оформлено 22 жовтня", - написав Джозвяк.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

Німеччина підозрює в атаці хакерську групу APT28, також відому як Fancy Bears, що вважається пов’язаною з російською владою і здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн.

У березні 2018 року ця ж група атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

У травні 2020 року Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Дмитрія Бадіна, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ.

Глава МЗС Німеччини у серпні заявляв, що Німеччина розраховує накласти санкції на громадян Росії, причетних до кібератак на Бундестаг, після завершення літніх канікул.