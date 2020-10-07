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Послы ЕС одобрили санкции за хакерскую атаку на Бундестаг

Среда, 7 октября 2020, 10:17

В Европейском Союзе приняли решение о введении санкций против людей и организаций, причастных к хакерским атакам на парламент Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет санкциям против двух людей и одной организации за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году. Решение будет официально оформлено 22 октября", - написал Джозвяк.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Германия подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, которая считается связанной с российскими властями и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

В марте 2018 года эта группа атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.

Глава МИД Германии в августе заявлял, что Германия рассчитывает наложить санкции на граждан России, причастных к кибератакам на Бундестаг, после завершения летних каникул.

Темы: ЕвропаЕС
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