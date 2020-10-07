Гончарук більше не хоче Авакова у своєму уряді, якби той у нього був

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що якби він формував новий уряд, то Арсен Аваков не отримав би в ньому посаду міністра внутрішніх справ.

Джерело: інтерв'ю Гончарука "Голосу Америки"

Пряма мова: "Якщо би я формував уряд, Арсен Борисович не очолював би Міністерство внутрішніх справ".

"В моєму оточенні багато людей все частіше задають питання: "А що після Зеленського?" І для мене це маркер того, що для багатьох Зеленський все. Треба шукати щось інше", - експрем'єр Олексій Гончарук. Велике інтерв'ю дивіться(YouТube) та читайте на сайті Голосу Америки вже скоро pic.twitter.com/E9YcdQlMwN — Голоc Амepики (@chastime) October 7, 2020

Нагадаємо: Арсен Аваков очолював МВС і в уряді Гончарука. Тоді прем'єр це так коментував: "Арсен Борисович не входить до найближчого кола, яких я можу назвати прямо своїми-своїми людьми. Але у нас з ним конструктивні відносини, тому в широкому сенсі слова він, звичайно, частина урядової великої команди".

Коли у 2019 році Гончарука щойно призначили прем'єр-міністром, він пояснював, чому в його уряді лишається Аваков. Гончарук заявив, що це рішення було одним із найскладніших, однак очільнику МВС "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

Тоді голова уряду навіть похвалив міністра внутрішніх справ за успіхи. "Я вважаю, що Аваков зробив багато хорошого для країни в певний період часу. Водночас є багато підстав вважати, що він великий бізнесмен, який має певні свої інтереси".

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