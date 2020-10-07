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Гончарук більше не хоче Авакова у своєму уряді, якби той у нього був

Середа, 7 жовтня 2020, 12:34

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що якби він формував новий уряд, то Арсен Аваков не отримав би в ньому посаду міністра внутрішніх справ.

Джерело: інтерв'ю Гончарука "Голосу Америки"

Пряма мова: "Якщо би я формував уряд, Арсен Борисович не очолював би Міністерство внутрішніх справ".

Нагадаємо: Арсен Аваков очолював МВС і в уряді Гончарука. Тоді прем'єр це так коментував: "Арсен Борисович не входить до найближчого кола, яких я можу назвати прямо своїми-своїми людьми. Але у нас з ним конструктивні відносини, тому в широкому сенсі слова він, звичайно, частина урядової великої команди".

Коли у 2019 році Гончарука щойно призначили прем'єр-міністром, він пояснював, чому в його уряді лишається Аваков. Гончарук заявив, що це рішення було одним із найскладніших, однак очільнику МВС "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

Тоді голова уряду навіть похвалив міністра внутрішніх справ за успіхи. "Я вважаю, що Аваков зробив багато хорошого для країни в певний період часу. Водночас є багато підстав вважати, що він великий бізнесмен, який має певні свої інтереси".

Передісторія:

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня 2019 року.
  • На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.

Євген Кізілов, УП
Теми: АваковГончарукКабінет міністрівМВС


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