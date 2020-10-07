Розшифровано "чорні скриньки" Ан-26: розслідування знайшло грубі порушення

Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.

Джерело: голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем’єр Олег Уруський у Facebook

Пряма мова: "На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.

Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом".

Деталі: Уруський зазначив, що наразі урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу.

Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня. Після цього матеріали будуть передані до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих.

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