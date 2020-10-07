Розшифровано "чорні скриньки" Ан-26: розслідування знайшло грубі порушення
Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.
Джерело: голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем’єр Олег Уруський у Facebook
Пряма мова: "На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.
Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.
Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів загалом".
Деталі: Уруський зазначив, що наразі урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу.
Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня. Після цього матеріали будуть передані до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.