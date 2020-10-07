ЄС утримується від критики української влади, щоб не руйнувати діалог

Саміт Україна-ЄС в Брюсселі минув без критики української влади, оскільки у Євросоюзі не хочуть ставити під загрозу діалог із нею.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" за підсумками саміту, який відбувся 6 жовтня в Брюсселі.

Як йдеться у публікації, після саміту багатьох здивувала аж надто позитивна тональність заяв лідерів ЄС, а також абсолютна відсутність критики з їхнього боку.

Однією з причин є те, що саміт став першою нагодою для зустрічі Володимира Зеленського з лідерами Євросоюзу. В ЄС же діє чітке правило: перша зустріч потрібна для налагодження зв’язку, а не для критики.

Водночас, протягом кількох місяців Банкова демонструвала, що нервово ставиться до зауважень з-за кордону.

Кілька західних політиків та дипломатів розповіли "ЄвроПравді", що співрозмовники з боку української влади "моментально закривались", коли чули критику на свою адресу.

"Співрозмовник… "йшов у захист", це було видно навіть візуально", - ділився враженням від своєї зустрічі з одним із чільних представників Зе-команди один зі співрозмовників ЄП.

А 10 днів тому, після візиту Борреля до Києва, зі статті верховного представника ЄС прибрали фразу "ЄС – не банкомат" за проханням Банкової.

"Все це – елементи, які склали у ЄС чітке переконання: дратувати чинну українську владу не варто. Це лише руйнує діалог із нею. Складно сказати, чи це було свідомим наміром Банкової, але внаслідок такої політики вони отримали дуже комфортний для себе саміт без критичних публічних сигналів після його завершення", - йдеться у статті.

Разом з тим, готовність ЄС мовчати не буде вічною, йдеться у публікації.

Читайте повний текст статті: Забути все, окрім корупції: як Зеленський вичавив перемогу із саміту Україна-ЄС