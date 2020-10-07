Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС утримується від критики української влади, щоб не руйнувати діалог

Середа, 7 жовтня 2020, 19:55

Саміт Україна-ЄС в Брюсселі минув без критики української влади, оскільки у Євросоюзі не хочуть ставити під загрозу діалог із нею.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" за підсумками саміту, який відбувся 6 жовтня в Брюсселі. 

Як йдеться у публікації, після саміту багатьох здивувала аж надто позитивна тональність заяв лідерів ЄС, а також абсолютна відсутність критики з їхнього боку. 

Однією з причин є те, що саміт став першою нагодою для зустрічі Володимира Зеленського з лідерами Євросоюзу. В ЄС же діє чітке правило: перша зустріч потрібна для налагодження зв’язку, а не для критики. 

Водночас, протягом кількох місяців Банкова демонструвала, що нервово ставиться до зауважень з-за кордону.

Кілька західних політиків та дипломатів розповіли "ЄвроПравді", що співрозмовники з боку української влади "моментально закривались", коли чули критику на свою адресу. 

"Співрозмовник… "йшов у захист", це було видно навіть візуально", - ділився враженням від своєї зустрічі з одним із чільних представників Зе-команди один зі співрозмовників ЄП.

А 10 днів тому, після візиту Борреля до Києва, зі статті верховного представника ЄС прибрали фразу "ЄС – не банкомат" за проханням Банкової.

"Все це – елементи, які склали у ЄС чітке переконання: дратувати чинну українську владу не варто. Це лише руйнує діалог із нею. Складно сказати, чи це було свідомим наміром Банкової, але внаслідок такої політики вони отримали дуже комфортний для себе саміт без критичних публічних сигналів після його завершення", - йдеться у статті.

Разом з тим, готовність ЄС мовчати не буде вічною, йдеться у публікації.

Читайте повний текст статті: Забути все, окрім корупції: як Зеленський вичавив перемогу із саміту Україна-ЄС

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: