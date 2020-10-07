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ЕС воздерживается от критики украинских властей, чтобы не разрушать диалог

Среда, 7 октября 2020, 19:55

Саммит Украина-ЕС в Брюсселе прошел без критики украинских властей, поскольку в Евросоюзе не хотят ставить под угрозу диалог с ней.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" по итогам саммита, который состоялся 6 октября в Брюсселе.

Как говорится в публикации, после саммита многих удивила слишком положительная тональность заявлений лидеров ЕС, а также полное отсутствие критики с их стороны.

Одной из причин является то, что саммит стал первой возможностью для встречи Владимира Зеленского с лидерами Евросоюза. В ЕС же действует четкое правило: первая встреча нужна для налаживания связи, а не для критики.

В то же время, в течение нескольких месяцев Банковая демонстрировала, что нервно относится к замечаниям из-за рубежа.

Несколько западных политиков и дипломатов рассказали "ЕвроПравде", что собеседники со стороны украинской власти "моментально закрывались", когда слышали критику в свой адрес.

"Собеседник...защищался, это было видно даже визуально", - делился впечатлением от своей встречи с одним из видных представителей Зе-команды один из собеседников ЕП.

А 10 дней назад, после визита Борреля в Киев, из статьи верховного представителя ЕС убрали фразу "ЕС - это не банкомат" по просьбе Банковой.

"Все это - элементы, которые составили в ЕС четкое убеждение: раздражать действующую украинскую власть не стоит. Это только разрушает диалог с ней. Сложно сказать, было ли это сознательным намерением Банковой, но в результате такой политики они получили очень комфортный для себя саммит без критических публичных сигналов после его завершения", - говорится в статье.

Вместе с тем, готовность ЕС молчать не будет вечной, говорится в публикации.

Читайте полный текст статьи: Забыть все, кроме коррупции: как Зеленский выжал победу с саммита Украина-ЕС

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