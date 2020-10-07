Новини 7 жовтня: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"

Розшифровано "чорні скриньки" Ан-26, Лерос показав другу частину записів розмов "Тищенка і Комарницького", — актуальні новини 7 жовтня.

Про розшифровку "чорних скриньок" Ан-26

Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.

Про "плівки Тищенка"

Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

Микола Тищенко заявляє, що звернувся до СБУ, щоб вони надали держохорону нардепу Гео Леросу.

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