Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У п'ятницю буде туманно-тепло: синоптик розповіла, де можливі дощі

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:05
Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби в Україні очікується тепла волога погода без істотних дощів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "П'ятниця в Україні сприятиме спокійному виїзду за місто на дачі, пікніки та полювання на гриби. Повітря буде вологим, але без істотних дощів, хіба вдень трохи невеликі все ж з'являться на Житомирщині та в окремих районах Київщини".

Деталі: За словами Діденко, суха, навіть пересушена погода триватиме у східній частині України - східний антициклон блокує західні вологі повітряні потоки.

Водночас слід очікувати такого атмосферного явища як тумани.

Температура повітря буде комфортною: 9-го жовтня вдень очікується у більшості областей України +18+23 градуси, на Півдні +20+25 градусів.

У західних областях буде свіжіше, +14+17 градусів, але прохолоду компенсуватиме сонце.

Вітер стихне і його південно-східні пориви будуть невеликими, максимум помірними.

У Києві в п'ятницю передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря до +20 градусів, серйозних опадів не очікується, південно-східний вітер не турбуватиме сильними поривами, можливі серпанок чи туман.

Синоптик прогнозує, що вихідні також обіцяють теплО і відсутність злив.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію

Вручили Нобелівську премію з літератури-2020. Кому і за що

інфографіка Вибори-2020: Майже у всіх лідерів зростає рейтинг

У Киргизстані зникли президент і прем'єр – ЗМІ

Степанов шукатиме "баланс" між локдауном і порушенням правил

Усі новини...
погода
Київ побив ще один температурний рекорд: літо триває
Метеорологи кажуть, що у Києві досі триває літо: побито новий рекорд
В Україні дощитиме, але до +24°
Останні новини
15:12
За прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна в Москві затримали учасниць Pussy Riot
15:11
Наступні дебати кандидатів у президенти США відбудуться віртуально
15:09
У вересні імпорт уживаних авто виріс на 56%: що везуть найчастіше
15:05
Українцям радять утриматися від поїздок до Киргизстану
15:01
МАУ забороняє респіратори на рейсах, носити маску - обов'язково
14:50
Байден з мухобійкою потролив віцепрезидента США через муху на голові
14:48
Шевченко розповів, як довго планує очолювати НБУ
14:39
Патрульна поліція запустила онлайн-курси з самозахису і першої допомоги
14:30
Справа про незаконний продаж барж "Дунайського пароплавства": НАБУ і СБУ проводять обшуки
14:26
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!