У п'ятницю буде туманно-тепло: синоптик розповіла, де можливі дощі

Найближчої доби в Україні очікується тепла волога погода без істотних дощів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "П'ятниця в Україні сприятиме спокійному виїзду за місто на дачі, пікніки та полювання на гриби. Повітря буде вологим, але без істотних дощів, хіба вдень трохи невеликі все ж з'являться на Житомирщині та в окремих районах Київщини".

Деталі: За словами Діденко, суха, навіть пересушена погода триватиме у східній частині України - східний антициклон блокує західні вологі повітряні потоки.

Водночас слід очікувати такого атмосферного явища як тумани.

Температура повітря буде комфортною: 9-го жовтня вдень очікується у більшості областей України +18+23 градуси, на Півдні +20+25 градусів.

У західних областях буде свіжіше, +14+17 градусів, але прохолоду компенсуватиме сонце.

Вітер стихне і його південно-східні пориви будуть невеликими, максимум помірними.

У Києві в п'ятницю передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря до +20 градусів, серйозних опадів не очікується, південно-східний вітер не турбуватиме сильними поривами, можливі серпанок чи туман.

Синоптик прогнозує, що вихідні також обіцяють теплО і відсутність злив.