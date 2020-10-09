Головні новини четверга і ночі: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка

Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію, Лукашенко вже почав лякати протестувальників коронавірусом — актуальні новини 8 жовтня.

Про угоду між Україною та Британією

Україна та Велика Британія в четвер підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Про погрози Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що марші протесту проти захоплення ним влади, які проходять у Мінську вихідними, провокують зростання захворюваності на Covid-19.

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Про інші важливі новини

За добу 7 жовтня в Україні підтвердили 5 397 нових випадків захворювання COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 93 особи, було госпіталізовано 900 людей із підтвердженим діагнозом — це три антирекорди; одужали 2 263 людини.

Президентом Національної академії наук України став директор Інституту теоретичної фізики академік Анатолій Загородній.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що буде шукати з фахівцями нову форму контролю за поширенням COVID-19, адже люди не дотримуються епідемічних правил — і кількість виявлених за добу хворих уже перевищила 5 тисяч, а кількість хворих у стаціонарах — перевищила 20 тисяч.

Заступник голови Ради безпеки Киргизстану Омурбек Суваналієв заявив, що місцезнаходження президента Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме.

На виборах до облрад партію "Слуга народу" готові підтримати 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,6% та "Європейську солідарність" – 11,7%, соціологи відзначають, що за три тижні до голосування практично всі партії покращили свій результат.

Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк "за її ясний поетичний голос, який за допомогою суворої краси робить індивідуальне існування універсальним".

Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в наступних дебатах з Джо Байденом.

Шевченківський районний суд Києва на своєму засіданні у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета усунув одного з трьох присяжних Юрія Михайленка і замінив його іншим.

Український актор та режисер Андрій Шараскін потрапить до Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.