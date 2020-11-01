У Карпатах розшукали туристів, які потребували допомоги

Рятувальники аварійно-рятувального загону ДСНС розшукали туристів, які знесилились та не змогли рухатись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 31 жовтня о 14:35 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що двоє туристів 1999 та 1997 р.н. рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите знесилились, втратили орієнтування та не можуть самостійно повернутись.

Дослівно: "О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення-посту Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували.Рятувальники забезпечили супровід туристів до НСБ "Заросляк", де туристи залишились на ночівлю".