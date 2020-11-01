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В Карпатах разыскали туристов, которые нуждались в помощи

Воскресенье, 1 ноября 2020, 02:15
В Карпатах разыскали туристов, которые нуждались в помощи
ФОТО ВАСИЛИЯ МОЛДАВЧУКА З FACEBOOK

Спасатели аварийно-спасательного отряда ДСНС разыскали туристов, которые обессилели и не смогли двигаться по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовите.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 31 октября в 14:35 в ДСНС поступило сообщение о том, что двое туристов 1999 и 1997 г.р. двигаясь по горному туристическому маршруту в районе озера душераздирающее обессилели, потеряли ориентировку и не могут самостоятельно вернуться.

Дословно: "В 14:55 для проведения поисково-спасательных работ направлено 4 спасателей Ворохтянского поисково-спасательного отделения-поста Заросляк. В 16:20 спасатели встретили истощенных туристов неподалеку озера Несамовите, предоставили им горячий чай, медицинской помощи они не потребували. Спасатели обеспечили сопровождение туристов НСБ "Заросляк", где туристы остались на ночлег".

 
 

Темы: Карпаты
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