У Єревані мітинги, сутички й затримання. Люди вимагають відставки Пашиняна

У центрі Єревана проходить мітинг проти підписання тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху, почалися сутички поліції та маніфестантів, лідера опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагика Царукяна затримали.

Джерело: "Regnum", "Sputnik Армения"

Деталі: Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, адже вони обурені підписанням тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху.

Силовики оточили площу Свободи в центрі міста.

Одного поліцейського побили протестувальники. Правоохоронці намагаються затримати лідерів протестів.

Попри режим воєнного стану у Вірменії, опозиція організувала мітинг. Ще до початку акції силовики стали доставляти опозиційних політиків у відділення, з моменту початку акції поліцейські приступили до масових затримань учасників протесту.

Співробітники правоохоронних органів доставили з єреванської площі Свободи у відділення поліції щонайменше 129 громадян.

Лідер опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, який скликав мітинг у центрі Єревана для протесту проти спільної заяви щодо Карабаху, був затриманий співробітниками Служби національної безпеки, повідомила депутат від фракції "Процвітаюча Вірменія" Івета Тоноян.

Вона зазначила, що влада проводить арешт Царукяна в черговий раз, "і не усвідомили, що не зможе затримати чи заарештувати три мільйони людей".

Тоноян упевнена, що Ніколу Пашиняну не вдасться перекласти відповідальність за підписання угоди щодо Нагірного Карабаху на інших.

Вимогу про відставку Пашиняна підтримали чотири парламентські партії Нагірного Карабаху, заявив депутат "Процвітаюча Вірменія" Мікаел Мелкумян.

Цьому передувало: Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що влада Вірменії змушена була підписати угоду про припинення військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада, бо інакше міг би виникнути колапс.

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