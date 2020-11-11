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У Єревані мітинги, сутички й затримання. Люди вимагають відставки Пашиняна

Середа, 11 листопада 2020, 12:08
У Єревані мітинги, сутички й затримання. Люди вимагають відставки Пашиняна
Asatur Yesayants, Sputnik

У центрі Єревана проходить мітинг проти підписання тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху, почалися сутички поліції та маніфестантів, лідера опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагика Царукяна затримали.

Джерело: "Regnum", "Sputnik Армения"

Деталі: Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, адже вони обурені підписанням тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху.

Силовики оточили площу Свободи в центрі міста.

Одного поліцейського побили протестувальники. Правоохоронці намагаються затримати лідерів протестів.

Попри режим воєнного стану у Вірменії, опозиція організувала мітинг. Ще до початку акції силовики стали доставляти опозиційних політиків у відділення, з моменту початку акції поліцейські приступили до масових затримань учасників протесту.

Співробітники правоохоронних органів доставили з єреванської площі Свободи у відділення поліції щонайменше 129 громадян.

Лідер опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, який скликав мітинг у центрі Єревана для протесту проти спільної заяви щодо Карабаху, був затриманий співробітниками Служби національної безпеки, повідомила депутат від фракції "Процвітаюча Вірменія" Івета Тоноян.

Вона зазначила, що влада проводить арешт Царукяна в черговий раз, "і не усвідомила, що не зможе затримати чи заарештувати три мільйони людей".

Тоноян упевнена, що Ніколу Пашиняну не вдасться перекласти відповідальність за підписання угоди щодо Нагірного Карабаху на інших.

Вимогу про відставку Пашиняна підтримали чотири парламентські партії Нагірного Карабаху, заявив депутат "Процвітаюча Вірменія" Мікаел Мелкумян.

Цьому передувало: Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що влада Вірменії змушена була підписати угоду про припинення військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада, бо інакше міг би виникнути колапс.

Передісторія:

  • 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (вірм. Шуші), одного з ключових у Нагірному Карабасі, що розташоване за декілька кілометрів від столиці невизнаної НКР - Степанакерта. Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху втратила контроль над Шуші, а азербайджанські війська вийшли на підступи до Степанакерта.
  • У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
  • Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.
  • Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі було підписано без консультацій із президентом - і він дізнався про неї зі ЗМІ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ВірменіяНагірний Карабахмітинги
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