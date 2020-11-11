В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

В центре Еревана проходит митинг подписания трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху, начались стычки полиции и манифестантов, лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна задержали.

Источник: "Regnum", "Sputnik Армения"

Детали: Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как они возмущены подписанием трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Силовики оцепили площадь Свободы в центре города.

Одного полицейского избили протестующие. Правоохранители пытаются задержать лидеров протестов.

Несмотря на режим военного положения в Армении, оппозиция организовала митинг. Еще до начала акции силовики стали доставлять оппозиционных политиков в отделения, с момента начала акции полицейские приступили к массовым задержаниям участников протеста.

Сотрудники правоохранительных органов доставили с ереванской площади Свободы в отделения полиции по меньшей мере 129 граждан.

Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, созывавший митинг в центре Еревана для протеста против совместного заявления по Карабаху, был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности, сообщила депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

Она отметила, что власти проводят арест Царукяна в очередной раз, "и не осознали, что не смогут задержать или арестовать три миллиона человек".

Тоноян уверена, что Николу Пашиняну не удастся переложить ответственность за подписания соглашения по Нагорному Карабаху на других.

Требование об отставке Пашиняна поддержали четыре парламентские партии Нагорного Карабаха, заявил депутат "Процветающей Армении" Микаел Мелкумян.

Этому предшествовало: Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября, так как иначе мог бы возникнуть коллапс.

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