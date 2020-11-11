ОАСК завернув позов про скасування результатів "опитування Зеленського"

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позивачу заяву щодо визнання протиправним та скасування результатів опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке відбулось 25 жовтня під час місцевих виборів.

Джерело: ОАСК

Деталі: Суд каже, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог. Зокрема, позовні вимоги пред'явлені позивачем до президента України, підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднано у позовній заяві вимоги, які підсудні різним судам.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про повернення позовної заяви на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

Що передувало: Позов до Зеленського і партії "Слуга народу" про визнання протиправним та скасування результатів проведеного опитування надійшов до суду наприкінці минулого тижня.

На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.

Ще раніше житель Івано-Франківської області намагався через ОАСК зупинити проведення самого опитування.

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