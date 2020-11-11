ОАСК завернув позов про скасування результатів "опитування Зеленського"
Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позивачу заяву щодо визнання протиправним та скасування результатів опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке відбулось 25 жовтня під час місцевих виборів.
Джерело: ОАСК
Деталі: Суд каже, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог. Зокрема, позовні вимоги пред'явлені позивачем до президента України, підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднано у позовній заяві вимоги, які підсудні різним судам.
З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про повернення позовної заяви на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України.
Що передувало: Позов до Зеленського і партії "Слуга народу" про визнання протиправним та скасування результатів проведеного опитування надійшов до суду наприкінці минулого тижня.
На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.
Ще раніше житель Івано-Франківської області намагався через ОАСК зупинити проведення самого опитування.
Читайте також: За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського
Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- Згодом виявилося, що заплановане всеукраїнське опитування буде фінансувати партія "Слуга народу".