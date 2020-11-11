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ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"

Среда, 11 ноября 2020, 16:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов опроса Зеленского

Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 25 октября во время местных выборов.

Источник: ОАСК

Детали: Суд говорит, что истец нарушил правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования предъявленные истцом к президенту Украины, подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.

Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Что предшествовало: Иск к Зеленскому и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса поступил в суд в конце прошлой недели.

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины.

Еще раньше житель Ивано-Франковской области пытался через ОАСК остановить проведение самого опроса.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Впоследствии оказалось, что всеукраинский опрос будет финансировать партия "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: ОАСКопросЗеленскийСлуга народа
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