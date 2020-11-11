Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"

Уряд скасував адаптивний карантин і ввів "локдаун вихідного дня", "Слуга народу" опустилася на третє місце в рейтингу партій, — актуальні новини 11 листопада.

Про "карантин вихідного дня"

Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Карантин "вихідного дня" запровадять до 31 грудня, повідомляють джерела "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я.

Про падіння рейтингів "слуг"

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту могли б пройти 6 партій, при цьому "Слуга народу" була лиш третьою у рейтингу політсил.

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Про інші важливі новини

МОЗ вважає повний локдаун найкращим виходом із ситуації з коронавірусом, але оскільки цього не витримає економіка, пропонується варіант "карантину вихідного дня".

Кабінет міністрів погодив призначення нових глав Одеської, Миколаївської та Сумської областей.

МЗС України у середу опублікувало заяву, у якій визнало війну у Нагірному Карабаху завершеною.

У центрі Єревана проходить мітинг проти підписання тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху, почалися сутички поліції та маніфестантів, лідера опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагика Царукяна затримали.

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні. Перші ліцензії можуть з’явитися вже за рік.