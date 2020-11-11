Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"

Середа, 11 листопада 2020, 21:23

Уряд скасував адаптивний карантин і ввів "локдаун вихідного дня", "Слуга народу" опустилася на третє місце в рейтингу партій, — актуальні новини 11 листопада.

Про "карантин вихідного дня"

Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Карантин "вихідного дня" запровадять до 31 грудня, повідомляють джерела "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я.

Про падіння рейтингів "слуг"

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту могли б пройти 6 партій, при цьому "Слуга народу" була лиш третьою у рейтингу політсил.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

МОЗ вважає повний локдаун найкращим виходом із ситуації з коронавірусом, але оскільки цього не витримає економіка, пропонується варіант "карантину вихідного дня".

Кабінет міністрів погодив призначення нових глав Одеської, Миколаївської та Сумської областей.

МЗС України у середу опублікувало заяву, у якій визнало війну у Нагірному Карабаху завершеною. 

У центрі Єревана проходить мітинг проти підписання тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху, почалися сутички поліції та маніфестантів, лідера опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагика Царукяна затримали.

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні. Перші ліцензії можуть з’явитися вже за рік.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"

Разумков заразився коронавірусом

Карантин "вихідного дня" буде до кінця року – джерела

Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА

оновленоУряд скасував адаптивний карантин і ввів локдаун вихідного дня. Список заборон

МОЗ: COVID розвивається ураганними темпами, потрібен повний локдаун на 3 тижні. Але...

Усі новини...
Останні новини
21:59
фотоВ Одесі готували масову фальсифікацію на другий тур виборів мера – СБУ
21:40
У Саудівській Аравії стався вибух на заході за участі євродипломатів, є постраждалі
21:23
Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"
21:09
Італія перетнула позначку в 1 млн випадків коронавірусу
20:55
Через "карантин вихідного дня" доведеться закрити кінотеатри і звільнити співробітників – "Планета кіно"
20:41
У ЦВК пояснили, чому досі не встановили результати місцевих виборів
20:24
У Раді підготували "банківський" законопроєкт, включений до меморандуму з МВФ
20:06
Вибори у США: штат Джорджія вручну перерахує всі голоси
19:52
Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з "будівельними пірамідами"
19:36
Резніков захворів на COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!