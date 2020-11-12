Степанов: Тепер у суботу й неділю максимум - це гуляти по вулиці

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що завдяки "карантину вихідного дня" по суботах і неділях українці будуть лише сидіти вдома або гуляти на свіжому повітрі.

Джерело: Степанов на ранковому брифінгу 12 листопада

Пряма мова: "Карантин вихідного дня діятиме з нуля годин суботи до нуля годин понеділка. Попередньо ми вважаємо, що три тижні поспіль - тобто троє вихідних поспіль - повинні дати результат...

Буде працювати транспорт, будуть працювати магазини, які торгують виключно продуктами харчування, кормами, медичними виробами, будуть працювати аптеки, будуть працювати обмінні пункти, інкасація, все, що стосується фінансових послуг, будуть працювати автозаправочні станції - за винятком зон харчування.

Все решта: спортивні зали, фітнесцентри, ресторани, заклади культури, кінотеатри, театри, магазини, які не торгують (продуктами), торгово-розважальні центри, магазини, які торгують одягом, якимись іншими товарами, будівельними матеріалами, всім решта - вони на ці два дні будуть зачинені…

Коли ми зачиняємо все це, людина у суботу й неділю може максимум - це вийти погуляти по вулиці, подихати повітрям. Все решта просто зачинене, вона або буде вдома, або буде гуляти по вулиці. Бо немає ресторану, куди можна буде піти, бо зачинені інші заклади, куди можна піти. І в такий спосіб, ми впевнені, що буде зменшена кількість контактів - і як наслідок, буде зупинятися розповсюдження хвороби".

Деталі: Степанов повторив, що Україні потрібен "повний локдаун", але його ми "не можемо собі дозволити з точки зору економіки", тому 11 листопада Кабінет міністрів запровадив локдаун на вихідні.

Голова МОЗ нагадав, що в решту 5 днів, з понеділка до п'ятниці, на загальнодержавному рівні встановлюються обмеження, які відповідають "помаранчевому рівню" епідемічної небезпеки (адаптивний карантин скасовано).

Результат, на який очікує МОЗ: зупинка зростання кількості захворівших "такими ураганними темпами", коли кожного дня збільшується на тисячі кількість захворівших на добу, збільшується кількість людей, які госпіталізуються.

За словами Степанова, важливо не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, буде заповнено 100% ліжок - і важкі хворі не зможуть отримати допомогу в лікарнях.