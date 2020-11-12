Степанов: Теперь в субботу и воскресенье максимум – это гулять по улице

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что благодаря "карантину выходного дня" по субботам и воскресеньям украинцы будут лишь сидеть дома или гулять на свежем воздухе.

Источник: Степанов на утреннем брифинге 12 ноября

Прямая речь: "Карантин выходного дня будет действовать с ноля часов субботы до нуля часов понедельника. Предварительно мы считаем, что три недели подряд - то есть три выходных подряд - должны дать результат...

Будет работать транспорт, будут работать магазины, которые торгуют исключительно продуктами питания, кормами, медицинскими изделиями, будут работать аптеки, будут работать обменные пункты, инкассация, все, что касается финансовых услуг, будут работать автозаправочные станции - за исключением зон питания.

Все остальное: спортивные залы, фитнес-центры, рестораны, учреждения культуры, кинотеатры, театры, магазины, которые не торгуют (продуктами), торгово-развлекательные центры, магазины, торгующие одеждой, какими-то другими товарами, строительными материалами, все остальные - они на эти два дня будут закрыты...

Когда мы закрываем все это, человек в субботу и воскресенье может максимум - это выйти погулять по улице, подышать воздухом. Все остальное просто закрыто, он либо будет дома, либо будет гулять по улице. Потому что нет ресторана, куда можно будет пойти, потому что закрыты другие учреждения, куда можно пойти. И таким образом, мы уверены, что будет уменьшено количество контактов - и как следствие, будет останавливаться распространение болезни".

Детали: Степанов повторил, что Украине нужен "полный локдаун", но его мы "не можем себе позволить с точки зрения экономики", поэтому 11 ноября Кабинет министров ввел локдаун на выходные.

Глава Минздрава напомнил, что в оставшиеся 5 дней, с понедельника по пятницу, на общегосударственном уровне устанавливаются ограничения, которые соответствуют "оранжевом уровню" эпидемической опасности (адаптивный карантин отменен).

Результат, которого ожидает МОЗ: приостановление роста количества заболевших "такими ураганными темпами", когда каждый день увеличивается на тысячи количество заболевших за сутки, увеличивается количество людей, которые госпитализируются.

По словам Степанова, важно не допустить коллапса медицинской системы. Если он произойдет, будет заполнено 100% коек - и тяжелые больные не смогут получить помощь в больницах.

Напомним: За минувшие сутки в мире было подтверждено более 613 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений умерли 10 180 больных. Украина по количеству новых больных за сутки была на 13-м месте в мире по числу летальных исходов - на 17-м.

11 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек. Общее количество случаев коронавирусного заболевания превысило полмиллиона.

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