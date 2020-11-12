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Стало відомо, хто вестиме засідання Ради замість хворого Разумкова

Четвер, 12 листопада 2020, 17:07
Стало відомо, хто вестиме засідання Ради замість хворого Разумкова

Заступниця спікера Ради Олена Кондратюк готова підстрахувати колег, які захворіли на коронавірус, і вести засідання парламенту на наступному пленарному тижні.

Джерело: Facebook-сторінка Кондратюк

Пряма мова: "Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер та перший віцеспікер, до заходів безпеки - маски та соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися.

Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох людей в керівництві парламенту - є правильним та інституційно доцільним".

Деталі: За словами Кондратюк, щоб не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати.

Колегам по президії, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та першому заступнику Руслану Стефанчуку, нардепка побажала швидкого одужання.

Наступне засідання Верховної Ради у пленарному режимі заплановане на 17 листопада. При цьому спікер Ради і перший його заступник захворіли на коронавірус. 

Нагадаємо: 

  • 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
  • 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19. 
  • За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
  • Також позитивний результат тесту на COVID-19 отримав президент Володимир Зеленський. Захворів і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОПУ Юлії Ковалів.

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитрокоронавірусВерховна Рада
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