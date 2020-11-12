Стало відомо, хто вестиме засідання Ради замість хворого Разумкова
Заступниця спікера Ради Ірина Кондратюк готова підстрахувати колег, які захворіли на коронавірус, і вести засідання парламенту на наступному пленарному тижні.
Джерело: Facebook-сторінка Кондратюк
Пряма мова: "Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер та перший віцеспікер, до заходів безпеки - маски та соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися.
Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох людей в керівництві парламенту - є правильним та інституційно доцільним".
Деталі: За словами Кондратюк, щоб не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати.
Колегам по президії, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та першому заступнику Руслану Стефанчуку, нардепка побажала швидкого одужання.
Нагадаємо:
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.
- За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
- Також позитивний результат тесту на COVID-19 отримав президент Володимир Зеленський. Захворів і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОПУ Юлії Ковалів.