Стало известно, кто будет вести заседание Рады вместо больного Разумкова
Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк готова подстраховать коллег, которые заболели на коронавирус, и вести заседания парламента на следующей пленарной неделе.
Источник: Facebook-страница Кондратюк
Прямая речь: "Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готов подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикера при сложившихся обстоятельствах.
Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента - является правильным и институционально целесообразным".
Детали: По словам Кондратюк, чтобы не произошло, главный законодательный орган страны должен работать.
Коллегам по президиуму, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и первому заместителю Руслану Стефанчуку, нардеп пожелала скорейшего выздоровления.
Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября. При этом спикер Рады и первый его заместитель заболели на коронавирус.
Напомним:
- 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
- 12 ноября у первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
- За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
- Также положительный результат теста на COVID-19 получил президент Владимир Зеленский. Заболел и глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив.