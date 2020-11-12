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Стало известно, кто будет вести заседание Рады вместо больного Разумкова

Четверг, 12 ноября 2020, 18:07

Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк готова подстраховать коллег, которые заболели на коронавирус, и вести заседания парламента на следующей пленарной неделе.

Источник: Facebook-страница Кондратюк

Прямая речь: "Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готов подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикера при сложившихся обстоятельствах.

Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента - является правильным и институционально целесообразным".

Детали: По словам Кондратюк, чтобы не произошло, главный законодательный орган страны должен работать.

Коллегам по президиуму, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и первому заместителю Руслану Стефанчуку, нардеп пожелала скорейшего выздоровления.

Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября. При этом спикер Рады и первый его заместитель заболели на коронавирус.

Напомним:

  • 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
  • 12 ноября у первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
  • За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
  • Также положительный результат теста на COVID-19 получил президент Владимир Зеленский. Заболел и глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийкоронавирусВерховная Рада


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