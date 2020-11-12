Стало известно, кто будет вести заседание Рады вместо больного Разумкова

Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк готова подстраховать коллег, которые заболели на коронавирус, и вести заседания парламента на следующей пленарной неделе.

Источник: Facebook-страница Кондратюк

Прямая речь: "Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готов подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикера при сложившихся обстоятельствах.

Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента - является правильным и институционально целесообразным".

Детали: По словам Кондратюк, чтобы не произошло, главный законодательный орган страны должен работать.

Коллегам по президиуму, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и первому заместителю Руслану Стефанчуку, нардеп пожелала скорейшего выздоровления.

Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября. При этом спикер Рады и первый его заместитель заболели на коронавирус.

Напомним: