Трамп вперше визнав перемогу Байдена – втім, потім заявив, що виграє він

Президент США Дональд Трамп вперше визнав перемогу на виборах обраного президента Джо Байдена, але продовжив наполягати, що вибори були сфальсифіковані.

Заяву Трамп зробив у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Він виграв, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів", - написав Трамп, коментуючи сюжет Fox News, який ставить під сумнів результат виборів.

За словами Трампа, перемогу Байдену забезпечила "радикально ліва" приватна компанія Dominion, у якої склалася "погана репутація" і було "нікчемне обладнання".

Twitter позначив твіт Трампа як такий, що містить суперечливу інформацію. Наразі немає жодних доказів того, що проблеми, пов’язані з системою голосування Dominion, спричинили масштабні помилки в підрахунку голосів.

За годину Трамп написав ще один твіт, в якому заявив: "Вибори сфальсифіковані. Ми виграємо".

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

До цього в іншому твіті Трамп написав, що ручний перерахунок голосів у Джорджії "нічого не змінить" і назвав перерахунок шахрайським. У Джорджії Байден випередив Трампа на 14 тисяч голосів.

Досі Трамп, який набрав 232 голоси у Колегії виборників, тоді як Байден - 306, категорично відмовлявся приймати результат голосування. Трамп також програв Байдену 5 мільйонів голосів виборців.

Раніше суди відхилили низку позовів кампанії Дональда Трампа щодо нібито проблем із голосуванням у декількох штатах.