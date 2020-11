Трамп вперше визнав перемогу Байдена – втім, потім заявив, що виграє він

Президент США Дональд Трамп вперше визнав перемогу на виборах обраного президента Джо Байдена, але продовжив наполягати, що вибори були сфальсифіковані.

Заяву Трамп зробив у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Він виграв, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів", - написав Трамп, коментуючи сюжет Fox News, який ставить під сумнів результат виборів.

За словами Трампа, перемогу Байдену забезпечила "радикально ліва" приватна компанія Dominion, у якої склалася "погана репутація" і було "нікчемне обладнання".

Twitter позначив твіт Трампа як такий, що містить суперечливу інформацію. Наразі немає жодних доказів того, що проблеми, пов’язані з системою голосування Dominion, спричинили масштабні помилки в підрахунку голосів.

За годину Трамп написав ще один твіт, в якому заявив: "Вибори сфальсифіковані. Ми виграємо".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!